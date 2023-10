Travis Kelce kann sich vorstellen, Taylor Swift zu heiraten

(34) an. Zuletzt wurde die Sängerin nicht nur immer öfter im Stadion gesehen, sondern auch ganz verliebt Händchen haltend mit dem Tight-End-Star. Und offenbar ist es dem Sportler auch mehr als ernst mit der Musikerin:ausplaudert, sieht der 34-Jährige in TayTay nicht nur eine kurze Liebschaft."Er hat Taylor ein Geständnis gemacht, das alles verändert hat.Er sagte, er könne sich vorstellen, sie zu heiraten", gibt die Quelle preis.

Die gleichen Wertvorstellungen und Ziele sollen ebenfalls sehr für eine langjährige Liebe der beiden sprechen.ist so glücklich, endlich jemanden gefunden zu haben, der sie total versteht. Es wird alles sehr ernst, sehr schnell, aber sie genießen jede Sekunde!", erklärt der Informant weiter.

