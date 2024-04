Trauriger Hund Lexus sucht neues Zuhause

Diese traurigen Augen, dieser betrübte Blick: Für Lexus hat das Jahr überhaupt nicht gut begonnen. Dabei war bis dahin die Hundewelt des Zentralasiatischen Owtscharkas, der auch als Alabai bekannt ist, mehr als in Ordnung. Das drei Jahre alte Tier hatte nicht nur ein schönes Zuhause, es hatte auch einen ganz besonderen Freund: Der Herdenschutzhund lebte friedlich mit einem Papagei unter einem Dach.

Beide verstanden sich bestens, wahrscheinlich sah es Lexus auch als seine Aufgabe an, den gefiederten Freund zu bewachen und auf ihn aufzupassen. Denn der Beschützerinstinkt liegt in der Natur seiner Rasse.Alles änderte sich von einem Tag auf den anderen: Seine Besitzerin wurde krank. Die gesundheitlichen Probleme verschlimmerten sich so sehr, dass sie sich nicht mehr um Lexus kümmern konnte. Sie brachte den Hund ins Tierheim Berlin, wo er nun seit Ende Januar darauf wartet, wieder eine neue Familie zu finden. Es muss ja nicht unbedingt auch wieder ein Papagei dazugehöre

Hund Lexus Zentralasiatischer Owtscharka Alabai Papagei Tierheim Berlin

