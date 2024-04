Nach einer makabren Entdeckung gibt es traurige Gewissheit. Der kleine Émile aus Südfrankreich ist tot. Nun ist der Großvater ins Visier geraten. Nahm am Osterwochenende eine schockierende Wende. Neun Monate war der Zweijährige spurlos verschwunden. Polizisten und Dorfbewohner hatten die Gegend immer wieder durchkämmt. Dann stieß eine, darunter den Schädel eines Kindes. Ein Gentest lässt keinen Zweifel. Es sind die Überreste des kleinen Émile. Vieles ist noch ein Rätsel.

Nun werfen der Großvater und vor allem seine Vergangenheit brennende Fragen auf, berichten französische Medien. Tod von Émile: Neun Monate nach seinem spurlosen Verschwinden gibt es traurige Gewissheit. Der Zweijährige ist tot. © Gendarmerienational_X/Nicolas Tucat/AFP/Montage) im Urlaub gewesen, als diese ihn am 8. Juli nach eigenen Angaben gegen Abend aus dem Blick verloren hatten. Bei den Großeltern hielten sich zu dem Zeitpunkt auch etliche andere Verwandte au

