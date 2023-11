Traumhochzeit in London: Bel Powley und Douglas Booth geben sich das Ja-Wort

Von einem magischen Gewächshaus bis zu einer After-Party über den Wahrzeichen Londons – so besonders war die Hochzeit von Bel Powley und Douglas Booth. Traumhochzeit in London: So wunderschön und ausgelassen war die Trauung von Bel Powley und Douglas Booth. Das Schauspieler-Paar Bel Powley und Douglas Booth lernten sich (vielleicht weniger überraschend) an einem Filmset kennen.

Die beiden arbeiteten 2016 an 'Mary Shelley', wobei Douglas Percy Shelley an der Seite von Elle Fanning (als Mary Shelley) spielte, und Bel deren Schwester Claire Claremont. 'Am Anfang waren wir unzertrennliche Freunde', sagt Bel. 'Und bald merkten wir, dass jeder gemeinsame Moment besser wäre als einer ohne den anderen.' So romantisch war der Heiratsantrag von Douglas Booth in London – und diesen Ring wählte er Douglas machte ihr auf Primrose Hill in London im Juli 2021 einen Heiratsantrag – hier gestand er Bel auch das erste Mal seine Liebe – im Jahr 2016: 'Ich war so überrascht', sagt si





VOGUE_Germany » / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

2021 verlobt: Douglas Booth und seine Bel haben geheiratet!Nach zwei Jahren ist es endlich so weit! Douglas Booth (31) und Bel Powley gehen schon seit knapp acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler am Set von 'Mary Shelley' – und fünf Jahre später wagte der Blondschopf den nächsten Schritt: Er stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen.

Herkunft: promiflash - 🏆 100. / 22,5 Weiterlesen »

EQS-News: Douglas GmbH: DOUGLAS setzt Umsatz- und Gewinnwachstum im dritten Quartal fortEQS-News: Douglas GmbH / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Douglas GmbH: DOUGLAS setzt Umsatz- und Gewinnwachstum im dritten Quartal fort 24.08.2023 / 07:30 CET/CEST Für

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Douglas-IPO: Douglas könnte offenbar 2024 an die Börse gehenDer deutsche Parfümhändler Douglas steht möglicherweise vor einer Rückkehr an die Börse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

London Games 2023: Jacksonville Jaguars dominieren gegen die Atlanta Falcons in LondonDie Highlights des ersten London Games sehen Sie im Video.

Herkunft: RTL_com - 🏆 111. / 22,5 Weiterlesen »

NFL in London: Bier-Express für die RTL-NFL-Experten in London!Ja saufen die denn beim Arbeiten?

Herkunft: RTL_com - 🏆 111. / 22,5 Weiterlesen »

NFL in London: Björn Werner und Schmiso trinken Bier in London!Ja saufen die denn beim Arbeiten?

Herkunft: RTL_com - 🏆 111. / 22,5 Weiterlesen »