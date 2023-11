Trauer unterm Flutlicht: Sportvereine unterstützen Fans im Umgang mit Todesfällen

Mit dem Projekt 'Trauer unterm Flutlicht' wollen Sportvereine Trauer-Strukturen aufbauen und ihre Fans im Umgang mit Todesfällen unterstützen. Im Interview erläutert Saskia Kriese, Fanbeauftragte bei Hertha BSC, worauf es dabei ankommt. rbb|24: Frau Kriese, im September ist in Berlin ein Projekt gestartet, das den Titel 'Trauer unterm Flutlicht' trägt und sich mit Trauerarbeit in Sportvereinen auseinandersetzt. Hertha BSC soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Wie kam es dazu und was darf man sich darunter vorstellen?In Zusammenarbeit mit 'KickIn!' und 'Trauer und Fußball' wurde das Projekt schon im letzten Jahr mit dem Hamburger SV als Modellverein durchgeführt. Zusammen mit meinem Kollegen Andreas habe ich an einer Schulung zum Umgang mit trauernden Fans teilgenommen. In diesem Zuge haben wir vor Ort einen Eindruck bekommen, wie fortschrittlich und ambitioniert der HSV in dieser Hinsicht ist: Dort gibt es unter anderem einen eigenen Friedhof und Gedenkraum. In der Implementierung von Trauer-Strukturen in den Verein ist der HSV schon sehr wei





