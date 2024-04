Trauer um Schauspieler Peter Sodann , der im Alter von 87 Jahren am vergangenen Freitag verstorben ist, wie seine Familie mitteilte. Sodann war einst Teil des ersten ostdeutschen ' Tatort '-Teams. Von 1992 bis 2000 ermittelte zusammen mit Bernd Michael Lade in Dresden, danach ging es rund sieben Jahre lang in Leipzig weiter. Zwei Jahre nach seinem Ende als Fernsehermittler machte Sodann Schlagzeilen, weil er für Die Linke ins Rennen um das Amt des Bundespräsidenten ging.

Später sagte er darüber, dass er ohnehin gewusst habe, nicht gewählt zu werden. Er habe aber 'das System' mal kennenlernen wollen. Im Fernsehen war er nach dem Ende seines 'Tatort'-Engagements mehrere Jahre lang in der Kinderserie 'Schloss Einstein' zu sehen. Zwischen 2008 und 2013 spielte er einen Schulamtsleiter. Neben dem Fernsehen war Sodann zu Lebzeiten auch dem Theater eng verbunden. In Halle (Saale) arbeitete er etwa einst als Schauspieldirektor des Landestheaters und war danach Intendant des Neuen Theaters

Peter Sodann Schauspieler Tatort Schloss Einstein Theater

