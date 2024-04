Trauer um ehemaligen Spieler von Jahn Regensburg

von Drittligist Jahn Regensburg sind groß. Beileid sbekundungen kommen aus ganz Deutschland. Der Bundesligist RB Leipzig schreibt etwa auf dem Instagram-Kanal des SSV Jahn: "Diese Nachricht macht uns zutiefst betroffen. Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler." Leipzig war 2015 die erste Profi-Station von Diawusie .

Auch in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook hatte der Jahn gestern die Nachricht vom Tod seines Offensivspielers bekannt gegeben: "Die Jahn-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern", hieß es im Statement des Vereins.Diawusie spielte seit Juli für den SSV Jahn, zuletzt war er vor zwei Wochen in einem Testspiel gegen den FC Augsburg zum Einsatz gekommen.

Neben Leipzig haben auch sehr viele weitere Klubs aus den deutschen Top-Ligen ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht – neben dem HSV oder Bayer Leverkusen etwa auch Hannover 96, der VfB Stuttgart oder der Club aus Nürnberg, der beispielhaft schreibt: "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie."Diawusies Spielerberater bestätigte inzwischen, dass der 25-Jährige an einer Herzerkrankung gestorben ist.

Insgesamt 112-mal kam Diawusie in der 3. Liga zum Einsatz, außerdem unter anderem in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal. Für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolvierte er ein Länderspiel.Daneben war der junge Fußballprofi auch abseits des Platzes eine interessante Figur. Als Unternehmer betrieb er mit großem Erfolg das Modelabel "Ere-Studios".

Wie es beim SSV Jahn nach dem Tod von Diawusie weitergeht, soll am Mittwoch besprochen werden, etwa, ob geplante Trainingseinheiten am Nachmittag wirklich stattfinden. Unklar ist auch, ob der Jahn sein Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg tatsächlich austragen wird.Fußballprofi Agyemang Diawusie ist im Alter von 25 Jahren gestorben.

Jahn Regensburg Diawusie RB Leipzig Beileid Fußball

