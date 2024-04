Trauer um den Chef der Likörfabrik Laufenberg in Köln

Große Trauer in einer bekannten Kölner Unternehmer-Familie: Philipp M. Laufenberg, Chef der gleichnamigen Likorfabrik in Köln, ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb Laufenberg bereits am 24. März 2024 im Alter von 84 Jahren. Wenige Wochen zuvor hatte er im Rahmen der Familie Schaltjahr-Geburtstag gefeiert – Laufenberg ist am 29. Februar 1940 geboren. Philipp M.

Laufenberg ist tot – Unternehmer in vierter Generation Bis zuletzt stand Laufenberg an der Spitze eines echten Traditionsunternehmens. Seit 150 Jahren besteht die Likörfabrik Laufenberg, gegründet am 16. Oktober 1869 im damaligen Landkreis Mülheim am Rhein, der sich bis nach Wipperfürth erstreckte. Der Unternehmer, der die Firma – inzwischen in Köln-Holweide ansässig – in der vierten Generation führte, konnte sich dabei zuletzt bereits auf die Unterstützung seiner Töchter Petra Legierski, Susanne Weiß und Dorothee Laufenberg verlassen. Sie wollen das Unternehmen in die Zukunft führen. Hier an unserer EXPRES

