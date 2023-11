Transgender: Von Stephan zu Maria - Ein Leben in zwei Geschlechtern

Rund elf Jahre ist es her, als Stephan Kohl die vielleicht wichtige Entscheidung seines Lebens traf. Von außen betrachtet hatte der Weißenhorner Internist erreicht, was man als gelungenes Leben bezeichnet – eine Arztpraxis und eine glückliche Familie. Doch Kohl spürte, dass etwas nicht stimmt. Dass er eigentlich im falschen Körper steckt und lieber als Frau leben würde. Mit 56 Jahren entschied er sich 'außen' und 'innen' zusammenzubringen.

Vor die Praxistür hängte er damals ein Schild: 'Wegen Systemwechsel geschlossen'. Stephan heißt heute Maria, trägt Ohrringe und roten Lippenstift. Die Entscheidung als Frau zu leben, hat sie nicht bereut. Maria Kohl-Mancini blättert im Entwurf zum neuen Selbstbestimmungsgesetz, das es erleichtern soll, den Geschlechtseintrag zu ändern. Betroffene müssten dann keine psychologischen Gutachten mehr einholen, die viele als entwürdigend empfinden, weil sie nach sexuellen Vorlieben gefragt werden oder zu Hobbys, die dann als 'weiblich' oder 'männlich' eingestuft werden

:

FN_NACHRİCHTEN: Deutsches Kinderhilfswerk: Maßnahmen für ein gesundes Auswachsen von Kindern und Jugendlichen intensivierenBerlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk mahnt zur Halbzeit der Ampel-Koalition bei der Bundesregierung bessere gesetzliche Vorgaben für ein gesundes Auswachsen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

VOGUE_GERMANY: Ein VOGUE-Leitfaden der besten Weihnachtsgeschenke von AmazonWir alle kennen das: Die Feiertage und Wintergeburtstage stehen vor der Tür und in der letzten Minute müssen noch ein paar Geschenke besorgt werden. Kein Grund zur Panik – dank des schnellen Versands von Amazon Prime haben Sie noch etwas Zeit, um wirklich durchdachte Geschenke zu besorgen, die den Reisenden in Ihrem Leben gefallen werden. Der Black Friday steht außerdem vor der Tür, also je früher Sie Ihren Einkaufswagen vorbereiten, desto besser. Wir haben bei Amazon nach den besten Geschenken gesucht – von Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung bis hin zu Beauty-Geschenken und Reisetaschen ist für jede:n auf der Einkaufsliste etwas dabei. Wir haben eine Vielzahl an Geschenken in verschiedenen Preisklassen zusammengestellt, darunter technische Geräte, Koffersets, Campingzubehör, kuschelige Decken und vieles mehr, damit Sie das perfekte Geschenk finden. Scrollen Sie weiter, um die besten Last-Minute-Geschenke zu finden, die Sie auf Amazon kaufen können, oder springen Sie direkt zu einer bestimmten Rubrik

Herkunft: VOGUE_Germany | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Importe von Bekleidung von Januar bis September 2023 um 14,1 % gegenüber Vorjahreszeitraum gesunkenWIESBADEN (ots) - - Wichtigste Lieferländer von Bekleidung: China, Bangladesch und die Türkei- Anteil Bangladeschs an deutschen Bekleidungsimporten binnen 10 Jahren von 12,1 % auf 20,3 % gestiegen- Bekleidungsexporte

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

SKY SPORT NEWS HD: Dreesen geht beim FC Bayern nicht von einer zeitnahen Verpflichtung von Eberl ausMax Eberl ist nach wie vor ein Thema beim FC Bayern für die vakante Position des Sportvorstandes. Eine schnelle Entscheidung bezüglich einer möglichen Verpflichtung des 50-Jährigen werde es laut FCB-Boss Jan-Christian Dreesen allerdings nicht geben.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen »

SPIEGEL_TOP: Bruder von Gal Gilboa-Dalal von Hamas entführtGal Gilboa-Dalals Bruder Guy wurde vor vier Wochen von Terroristen der Hamas entführt. Gal wartet in Tel Aviv auf ein Lebenszeichen und erzählt von der Schwierigkeit, in seinem Zimmer zu sein und seine Sachen zu sehen, aber ihn nicht.

Herkunft: SPIEGEL_Top | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Das Leben von Frauen in Afghanistan unter der Herrschaft der TalibanDie Taliban wollen Frauen in Afghanistan unsichtbar machen. Eine Gruppe Journalistinnen wehrt sich dagegen: Sie haben ein Onlinemagazin gegründet und berichten über den Alltag in dem Land – trotz ständiger Bedrohungen.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »