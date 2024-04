Transformiere deinen Oberkörper mit diesen 5 gezielten Übungen , um seitliches Fett zu verbrennen, deinen Rücken zu straffen und deine Schultern zu formen, für einen fitteren und stärkeren Körper! Tatsächlich verbringen wir im Fitness studio normalerweise die meiste Zeit damit, Übungen zu machen, um die Bereiche zu straffen und zu festigen, die wir für am auffälligsten halten - Po, Bauch, Beine - aber hier ist das Geheimnis, das alle Top-Trainer kennen: Starke Rücken muskeln sind nicht nur der

Schlüssel zu einem insgesamt straffen Aussehen. Sie sind aber die beste Verteidigung gegen Schmerzen, Verletzungen und eine schlechte Körperhaltung in den kommenden Jahren. Diese fünf fettverbrennenden Übungen zielen auf alle Muskeln in deinem Oberkörper ab und helfen dir, seitliches Fett zu verlieren, deinen Rücken zu straffen und deine Schultern zu formen. Du solltest drei oder vier Tage pro Woche trainieren und jeweils einen Satz jeder Übung hintereinander machen, mit wenig oder keiner Pause zwischen den Sätzen. Danach ruhst du dich 1 bis 2 Minuten nach der letzten Übung aus und wiederholst den gesamten Zirkel noch 2 Mal (insgesamt 3 Mal)

