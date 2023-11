Transferaktivitäten des Sommers in der Bundesliga

Scouten. Analysieren. Entscheiden. Wer landete die meisten Volltreffer? Nicht immer schlagen sich die Transferaktivitäten des Sommers direkt in der Tabelle nieder, 2023 aber durchaus. Bayer Leverkusen grüßt sowohl in der originären Bundesliga-Tabelle von Platz 1 als auch in unserem großen Einkaufsranking, Union Berlin ist jeweils Letzter.Das Leben besteht aus Erkenntnis, Irrtum und Anpassung. Dieser Herausforderung müssen sich auch die Manager immer wieder stellen.

Gerade zu Beginn einer Saison. Die Frage lautet dann: Für welches Problem wäre welcher Spieler eine gute Lösung? Erste Antworten gibt es mitunter ganz schnell. Seit 2013 nimmt der kicker die Sommer-Einkäufe unter die Lupe und kürt den Shopping-King der Bundesliga. Und dieses Ranking darf inzwischen durchaus als gute Tradition gelten, die Diskussionen darüber wiederholen sich ebenso traditionell. Ja, es handelt sich um eine Momentaufnahme. Das Urteil über dieselben Transfers kann in zwei, drei oder vier Jahren ganz anders ausfallen als heute. Das liegt in der Natur der Sach

:

MORGENPOST: 14 Spiele ohne Sieg: Fischer und Union Berlin trennen sichUrs Fischer ist nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin . Nach 14 Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen auf den letzten Platz in der Bundesliga trennten sich Verein und Coach am Mittwoch nach mehr als fünf Jahren meist sehr erfolgreicher Zusammenarbeit.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: 1. FC Union Berlin: Noch einmal dort anfangen, wo die Reise ins Glück begannEinmal erst war der fcunion vor seinem jetzigen Dilemma Tabellenletzter der Bundesliga . Aus der Krise von damals könnten die Eisernen was lernen, um die Trendwende zu schaffen. UNVEU Eisern UnionBerlin Union Berlin 1FCUnionBerlin

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

AKTİONAER: BVB: Dieser Termin wird wichtigFür Borussia Dortmund und die anderen 35 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga wird es bald wieder spannend.

Herkunft: aktionaer | Weiterlesen »

RANSPORT: Union Berlin trennt sich von Trainer Urs Fischer Union Berlin hat nach der Talfahrt die Reißleine gezogen und sich von Trainer Urs Fischer getrennt. U19-Trainer Marco Grote übernimmt interimsweise die Leitung der Mannschaft, unterstützt von Marie-Louise Eta, der ersten Co-Trainerin in der deutschen Bundesliga . Eine mögliche Lösung für die Trainerposition wäre Bo Svensson, der kürzlich beim FSV Mainz 05 zurückgetreten ist.

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Philipp Max kämpft sich zurückAls Philipp Max bei der Nominierung des Kaders für die Conference League keine Berücksichtigung fand, war das für ihn zunächst nur schwer zu verdauen. Inzwischen spielt er zumindest in der Bundesliga wieder regelmäßig und hofft auf internationale Einsätze in der K.-o.-Phase. Wie hat er die Kurve bekommen?

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

MORGENPOST: Trainer Urs Fischer verlässt 1. FC Union Berlin nach NegativserieDas Ende der eisernen Liebesbeziehung zu Trainer Urs Fischer nahm Union Berlin s Präsident Dirk Zingler deutlich mit. Verein und Coach trennten sich nach 14 Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen auf den letzten Platz in der Bundesliga .

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »