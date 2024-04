Tränen bei Bares für Rares: Emotionaler Moment in der Sendung

Bei Bares für Rares wird es eher selten so richtig emotional. In der vergangenen Folge flossen jedoch sogar Tränen . Heide Jansen brachte zwei weiße Leuchten in Kaktusform mit in die Sendung – noch bevor der Experte Sven Deutschmanek (47) diese unter die Lupe nehmen konnte, um deren Wert zu bestimmen, musste sie weinen. Die 74-Jährige erzählte von ihrem verstorbenen Mann und begann dabei zu schluchzen.

Horst nahm sie liebevoll in den Arm und versuchte, sie zu trösten: 'Komm, lass dich mal drücken, mein Kind.' An den Lampen hängen offenbar viele Erinnerungen. Deswegen sollten sie auch den Besitzer wechseln – im Idealfall für 600 Euro. Doch damit konnte Sven nicht ganz dienen. Der Kunst- und Antiquitätenhändler bezifferte deren Wert auf knapp 500 Euro. Heide wollte es aber trotzdem versuchen und stellte die beiden Objekte den Händlern vor. Esther Ollick startete mit einem Gebot von 300 Euro für beide Exemplare und lieferte sich daraufhin ein Bietergefecht mit Markus Wildhagen (57

Bares Für Rares Tränen Heide Jansen Kaktusleuchten Experte Wert Gebot

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tränen bei 'Bares für Rares': Warum Horst Lichter diese Verkäuferin trösten mussteZwei Designerleuchten, die Horst Lichter für Schneemänner hielt, sollten eigentlich Kakteen darstellen. Die Verwechslung war allerdings vergessen in dem Moment, als der Moderator erkannte, dass die Verkäuferin mit den Tränen kämpfte. Lichter fand heraus, warum.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Tränen bei „Bares für Rares“: Horst Lichter muss Verkäuferin tröstenZwei Designerleuchten, die Horst Lichter für Schneemänner hielt, sollten eigentlich Kakteen darstellen. Die Verwechslung war allerdings vergessen in dem Moment, als der Moderator erkannte, dass die Verkäuferin mit den Tränen kämpfte. Lichter fand heraus, warum.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Tränen bei „Bares für Rares“: Horst Lichter muss Verkäuferin tröstenZwei Designerleuchten, die Horst Lichter für Schneemänner hielt, sollten eigentlich Kakteen darstellen. Die Verwechslung war allerdings vergessen in dem Moment, als der Moderator erkannte, dass die Verkäuferin mit den Tränen kämpfte. Lichter fand heraus, warum.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Emotionaler Besuch: Florian Silbereisen bricht während Show in Tränen ausFlorian Silbereisen wird in einer speziellen ARD-Show geehrt, die von Barbara Schöneberger moderiert wird. Silbereisen wird überrascht von zahlreichen Weggefährten und Gästen, darunter auch eine emotionale Begegnung mit Vertretern eines Kinderhospizes, das er unterstützt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Emotionaler Saarbrücken-Torhüter kämpft nach Aus mit TränenSaarbrückens Torhüter Tim Schreiber liegt enttäuscht auf dem Rasen nach seinem Patzer.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Fiasko bei „Bares für Rares“: Expertin schätzt „Kunstwerk“ auf nur 30 EuroDr. Bianca Berding fällt ein vernichtendes Urteil...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »