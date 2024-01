Tramlinie für ehemaligen Flughafen Tegel festgelegt

Als der Flughafen Tegel noch in Betrieb war, hatte er bis auf Busse keine weitere ÖPNV-Anbindung. Das soll sich nun für die Nachnutzung ändern. Der Senat hat am Dienstag die Streckenführung der künftigen Tramlinie festgelegt. Der Verlauf der neuen Straßenbahnlinie zwischen Jungfernheide und Kurt-Schumacher-Platz steht fest. Die geplante Streckenführung wurde am Dienstag vom Senat beschlossen.

Die Tram soll vor allem das neue Schumacher Quartier und die Urban Tech Republic auf dem ehemaligen Flughafen Tegel an den ÖPNV anschließen. "Diese Straßenbahn wird 14.000 Personen transportieren", sagte Verkehrssenatorin Manja Schriener (CDU) mit Blick auf die erwartete Tagesauslastung der neuen Tram. Der rund sieben Kilometer lange Linienverlauf soll im Süden am U- und S-Bahnhof Jungfernheide starten und in nördlicher Richtung über den U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz entlang der Bundesautobahn A 100/A 111 führen.Der Flughafen Tegel sollte eigentlich schon vor Jahren geschlossen werden. Pläne für die Nachnutzung gibt es entsprechend viel





