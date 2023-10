Training Mexiko: Verstappen 1., Albon ärgert Pérez

Nach den Sprintwochenenden von Katar und Texas wieder ein normales GP-Wochenende in Mexiko-Stadt: Im 1959 eröffneten Autódromo Hermanos Rodríguez auf 2240 Metern über Meer haben wir heute Freitag ganz klassisch zwei freie Trainings, am Samstag das dritte freie Training und die GP-Qualifikation und am Sonntag den Grossen Preis von Mexiko.

Pech für Sauber-Nachwuchsfahrer Pourchaire: langes Bremspedal, der Franzose brachte den Wagen sicherheitshalber an die Box zurück. Auch AlphaTauri-Hadjar hatte Probleme: «Das Anti-Stall hat sich eingeschaltet.» Der Pariser brachte sein Auto an die Box.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc meldete «metallische Geräusche» von seinem Motor. Vom Kommandostand kam die Antwort, man beobachte das. Die Sorgen bei AlphaTauri gingen weiter: Am Wagen von Daniel Ricciardo flog ein Hitzeschild der Heckverkleidung davon, als er den Heckflügel seines Wagens flachstellte. McLaren-Fahrer Piastri berichtete, das Teil liege nun auf der Strecke. headtopics.com

Verstappen liess das nicht auf sich sitzen: neue Bestzeit, 1,3 Sekunden vor Pérez, dann Leclerc, Norris, Ricciardo, Albon und Sainz. Hamilton nur auf P11, Hülkenberg auf P15, bester Rookie – Jack Doohan (Alpine) auf P10.Pourchaire konnte noch immer keine gezeitete Runde fahren: «Ich habe das gleiche Problem wie vorher», stöhnte der 20-Jährige aus der Parfüm-Stadt Grasse und kam im Alfa Romeo wieder herein.

Leclerc konnte auf weichen Reifen die Bestzeit von Verstappen auf mittelharten Pirelli nicht knacken.

