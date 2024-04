Trainerkandidat bei den Bayern: Das hat de Zerbi vorzuweisen Roberto De Zerbi trainiert derzeit den Premier-League-Club Brighton & Hove Albion - und ist beim FC Bayern im Gespräch.Der FC Bayern sucht einen Coach für die kommende Saison. Ein Mann aus der Premier-League ist im Gespräch. Obwohl er eigentlich noch nicht viel gewonnen hat. Roberto De Zerbi kann eines nicht: Große Titel als Spieler oder als Trainer vorweisen.

Zweimal rumänischer Meister und einmal Pokalsieger mit dem CFR Cluj - die Bilanz als Profi-Kicker ist überschaubar. Als Trainer sind es kaum mehr Meriten: Superpokalsieger mit Schachtar Donezk und Pokalsieger der Serie C inan der Anfield Road? Oder beim FC Barcelona oder - wer weiß - vielleicht auch dem FC Chelsea oder Manchester United, wie die britischeauch über diese (Meister)-Saison hinaus so etwas wie die Königsfigur geworden. Einige von Europas größten und traditionsreichsten Clubs müssen auf jeden Fall den Posten als Chefcoach neu besetzen in diesem Somme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern wohl an Premier-League-Star dran: Preisschild von 70 MillionenDer Transferpoker um Alphonso Davies erreicht neue Dimensionen. Der FC Bayern München steht möglicherweise vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängern oder verkaufen? Davies, dessen Vertrag bis 2025 läuft, könnte schon diesen Sommer die Fußballbühne Münchens verlassen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

FC Bayern wohl an Premier-League-Star dran: Preisschild von 70 MillionenDer Transferpoker um Alphonso Davies erreicht neue Dimensionen. Der FC Bayern München steht möglicherweise vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängern oder verkaufen? Davies, dessen Vertrag bis 2025 läuft, könnte schon diesen Sommer die Fußballbühne Münchens verlassen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

FC Bayern wohl an Premier-League-Star dran: Preisschild von 70 MillionenDer Transferpoker um Alphonso Davies erreicht neue Dimensionen. Der FC Bayern München steht möglicherweise vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängern oder verkaufen? Davies, dessen Vertrag bis 2025 läuft, könnte schon diesen Sommer die Fußballbühne Münchens verlassen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

FC Bayern wohl an Premier-League-Star dran: Preisschild von 70 MillionenDer Transferpoker um Alphonso Davies erreicht neue Dimensionen. Der FC Bayern München steht möglicherweise vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängern oder verkaufen? Davies, dessen Vertrag bis 2025 läuft, könnte schon diesen Sommer die Fußballbühne Münchens verlassen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

FC Bayern wohl an Premier-League-Star dran: Preisschild von 70 MillionenDer Transferpoker um Alphonso Davies erreicht neue Dimensionen. Der FC Bayern München steht möglicherweise vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängern oder verkaufen? Davies, dessen Vertrag bis 2025 läuft, könnte schon diesen Sommer die Fußballbühne Münchens verlassen.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern wohl an Premier-League-Star dran: Preisschild von 70 MillionenDer Transferpoker um Alphonso Davies erreicht neue Dimensionen. Der FC Bayern München steht möglicherweise vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängern oder verkaufen? Davies, dessen Vertrag bis 2025 läuft, könnte schon diesen Sommer die Fußballbühne Münchens verlassen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »