Trainer von Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf wählen Berliner Olympiastadion als Zielort

Die Trainer von Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf haben trotz der klar verteilten Favoritenrolle das Berliner Olympiastadion als Zielort auserkoren. Xabi Alonso hat vor dem Halbfinale mit Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf von seiner eigenen Erfahrung im Berliner Olympiastadion gesprochen. Xabi Alonso war Weltmeister, zweimal Europameister und gewann zweimal die Champions League.

Doch beim Gedanken an sein einziges Pokalfinale in Berlin bekommt der Trainer von glänzende Augen – dabei hat er nicht einmal mitgespielt. „Das Szenario war unglaublich, die Stimmung war fast wie bei einem Champions-League-Finale“, sagte der Spanier, der 2016 beim Final-Sieg mit dem FC Bayern München im Elfmeterschießen wegen einer Rippenprellung 120 Minuten auf der Bank saß. „Es ist trotzdem eine schöne Erinnerung für mich“, sagte er: „Ein Finale zu spielen, ist das vielleicht schönste Gefühl für einen Fußballer. Und das in Berlin ist sehr speziell.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



berlinerzeitung / 🏆 10. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer-Trainer nicht nach Liverpool: Jürgen Klopp reagiert auf Alonsos Bayer-BekenntnisXabi Alonso wird auch in der Saison 2024/25 Trainer von Bayer Leverkusen sein. Dies gab der Spanier am Freitag bekannt. Liverpool muss also weiter suchen.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Noch fünf Siege: Bayer jagt den Messi-Rekord!Leverkusen auf der Überholspur! Wettbewerbsübergreifend 38 Spiele in Folge ungeschlagen. Jetzt jagt Bayer den nächsten Riesen-Rekord.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer-Aktie steigt: Pharmakönig Bayer schmiedet neues Führungsteam - Kooperation mit Thermo FisherBayer verkleinert im Zuge seines angekündigten Stellenabbaus auch das Führungsteam im Pharmageschäft.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer-Aktie steigt: Pharmakönig Bayer schmiedet neues FührungsteamBayer verkleinert im Zuge seines angekündigten Stellenabbaus auch das Führungsteam im Pharmageschäft.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer-Aktie nach Abstufung weit abgeschlagen - Großaktionär lobt Bayer-Chef AndersonDie Aktien von Bayer fielen am Donnerstag wieder unter das Vortagestief seit Mai 2005 bei 25,625 Euro.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer-Aktie sinkt dennoch: Bayer-CEO verkündet bahnbrechende Innovation anDer Bayer-Konzern arbeitet an einer Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »