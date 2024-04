Trainer Torsten Lieberknecht stellt Bundesliga-Rekord auf

Auf diese Bestmarke hätte Torsten Lieberknecht wahrscheinlich verzichten können. Mit nun 22 sieglosen Bundesliga -Spielen in Serie hat der Trainer des SV Darmstadt 98 für einen Liga- Rekord gesorgt. Zuvor hatte er sich diesen mit Bernd Hoss geteilt, der 1986/87 mit Blau-Weiß 90 Berlin 21 Ligaspiele lang sieglos blieb.

FC Köln am kommenden Samstag wäre die Rückkehr in die 2. Bundesliga bereits perfekt. «Das tut schon weh. Das ist ein Spiegelbild der Saison», sagte Klaus Gjasula nach der Partie, die durch ein Tor von Ritsu Doan entschieden wurde. «Wir haben auch unsere Nationalspieler, aber die kommen halt nicht aus Japan», merkte Lieberknecht dazu nur an. «Es ist bitter.

Torsten Lieberknecht Bundesliga Rekord SV Darmstadt 98 Abstieg

