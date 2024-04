Trainer Roger Schmidt möchte Ángel Di María bei Benfica Lissabon halten

Der Vertrag von Ángel di María bei Benfica Lissabon läuft am Saisonende aus. Trainer Roger Schmidt würde ihn gerne halten - entschieden ist aber noch nichts. Roger Schmidt würde bei Benfica Lissabon gerne über die aktuelle Saison hinaus mit Fußball-Weltmeister Ángel Di María zusammenarbeiten. Derzeit läuft der Vertrag des 36-jährigen Argentiniers am Saisonende aus. „Dass er immer noch in Topform ist, ist klar. Einen Spieler wie ihn zu behalten, wäre großartig“, sagte der deutsche Trainer .

„Aber ich habe den allergrößten Respekt vor ihm, am Ende wird er seine Entscheidung treffen. Er ist erwachsen und erfahren genug, er wird die Entscheidung mit seiner Familie treffen.“ Di María hatte eine Rückkehr zu seinem Heimatclub Rosario Central nach dieser Saison nie ausgeschlosse

Ángel Di María Benfica Lissabon Vertrag Trainer Entscheidung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt: 'Wir taugen als Vorbild'Der Coach spricht darüber, wie die Bundesliga sich auf Heidenheim auswirkt, wie andere Klubs den FCH nachahmen wollen und wo er im Spiel gegen den FCA ansetzt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Heidenheims Trainer Schmidt: «Wir taugen als Vorbild»Der 1. FC Heidenheim überrascht in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga und hat mit dem Abstiegskampf aktuell wenig zu tun. Eine Erfolgsstory - von der andere lernen können.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Heidenheims Trainer Schmidt: 'Wir taugen als Vorbild'Der 1. FC Heidenheim überrascht in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga und hat mit dem Abstiegskampf aktuell wenig zu tun. Eine Erfolgsstory - von der andere lernen können.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Heidenheims Trainer Schmidt: «Wir taugen als Vorbild»Der 1. FC Heidenheim überrascht in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga und hat mit dem Abstiegskampf aktuell wenig zu tun. Eine Erfolgsstory - von der andere lernen können.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Heidenheims Trainer Schmidt: 'Wir taugen als Vorbild'Der 1. FC Heidenheim überrascht in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga und hat mit dem Abstiegskampf aktuell wenig zu tun. Eine Erfolgsstory - von der andere lernen können.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bundesliga: Heidenheims Trainer Schmidt: 'Wir taugen als Vorbild'Heidenheim - Neuling 1. FC Heidenheim will mit seiner bisherigen Erfolgsgeschichte in der Fußball-Bundesliga auch ein Vorbild für andere kleinere Clubs

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »