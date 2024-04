Trainer Pal Dardai verlässt Spieltags-PK vorzeitig

Trainer Pal Dardai verließ am Mittwoch die obligatorische Spieltags-PK vorzeitig. Grund: Ein Journalist, der zuvor kritisch über Dardai geschrieben hatte, stellte wiederholt Fragen an den Coach. Der hatte keine Lust zu antworten, stand auf und ging. Auf dem Podium blieben der verdutzte Fabian Reese (26) und die überraschte Pressesprecherin Vera Krings (36) zurück. Dardai wollte zu der zuvor geäußerten Kritik, u. a. dass unter ihm kein Spielkonzept zu erkennen sei, nichts sagen. In BILD spricht er jetzt. Dardai: „Hertha hat ein Konzept, das weiß hier jeder im Verein. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dankeschön.“Am Nachmittag gab es eine Krisen-Sitzung. Anwesend: Geschäftsführer Thomas Herrich (59), Lizenzspieler-Leiter Zecke Neuendorf (49) und Dardai. Manager Benjamin Weber (44) war nicht dabei.In der Sitzung ging es hoch her, die Stimmung war gereizt und angespannt. Die Hertha-Führung war zutiefst irritiert über Dardais verhalten