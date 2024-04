Trainer Pal Dardai verlässt Pressekonferenz vor Spiel gegen SC Paderborn

Trainer Pal Dardai vom Zweitligisten Hertha BSC hat mit einem denkwürdigen Abgang für Aufsehen gesorgt. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky) stand der Ungar bei der Pressekonferenz nach einer Nachfrage eines Journalisten schwer angesäuert auf, verließ den Raum - und kehrte nicht zurück. Dem Eklat vorausgegangen war eine Frage des Journalisten zum Paderborn-Spiel, die sich Dardai weigerte zu beantworten. 'Du hast geschrieben, Hertha BSC hat kein Konzept.

Und so lange du das so siehst, reden wir nicht. Bitte nächste Frage. Dankeschön', so der 48-Jährige. Dardai verlässt PressekonferenzAls der Reporter wenig später erneut zur Frage ansetzte, hatte Dardai genug und dampfte sichtlich genervt ab. Offensivspieler Fabian Reese führte die Fragerunde rund zehn Minuten lang alleine zu Ende. Hertha liegt aktuell mit acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz drei auf Rang neu

