Trainer MEweedle gewinnt Pokémon Europe International Championships

Bei dem Champ handelt es sich um den Trainer MEweedle. Er ist der Gewinner der letzten Pokémon Europe International Championships , die vom 5. bis zum 7. April 2024 in London stattgefunden haben. Dies ist eines der größten kompetitiven Events in Pokémon GO.-Format bis maximal 1500 WP gespielt. Das bedeutet, dass alle Trainer vorab 6 Pokémon wählen, von denen sie zum Beginn eines Kampfes 3 aussuchen, um den Kampf zu bestreiten.

Es ist neutral gegen viele , aber neutral verliert, weil es von Pokémon wie Lanturn und Welsar ausgebootet wird. Ich denke nicht, dass es schlecht ist, nur ein bisschen überbewertet.Akkup, ein Pokémon aus der 7. Spielegeneration mit den Typen Käfer und Elektro, ist laut MEweedle ein perfektes Pokémon für die aktuelle Meta. Akkup war in 33,3 % der Teams bei den EUIC 2024 vertreten.

Wenn man bedenkt, wie viele Pokémon schwach dagegen sind und wie neutral es in manchen Teams ist, ist es ziemlich zuverlässig, solange man kein Skorgla sieht.Besonders gespannt ist MEweedle auf das Pokémon Durengard, welches noch nicht in Pokémon GO vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um die letzte Entwicklungsstufe von Gramokles, ein Pokémon aus der 6. Spielegeneration mit den Typen Stahl und Geist.

Interessant an Durengard ist, dass es eine Schild- und eine Schwertform besitzt. In den Hauptspielen von Pokémon ist es in der Lage, seine Form innerhalb von Kämpfen zu ändern. Ob dies auch in Pokémon GO möglich sein wird oder ob die Formen als gesonderte Pokémon behandelt werden, ist noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zu der Meinung von MEweedle? Teilt ihr seine Meinung? Nutzt ihr einige der genannten Pokémon selbst in der Kampfliga? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welchePokémon GO: Trainer fehlt genau das Item, das man wirklich immer braucht – Im schlechtesten MomentDie App Pokémon GO machte im Sommer 2016 ein Versprechen wahr, das man uns gegeben hatte, als wir Kinder waren. Statt einen Trainer zu steuern, können wir selbs...

