Trainer Marco Rose freut sich auf Aufeinandertreffen mit Christian Streich

Trainer Marco Rose von RB Leipzig freut sich auf das Aufeinandertreffen mit seinem scheidenden Amtskollegen Christian Streich und reist mit einem Abschiedsgeschenk in den Breisgau. 'Er ist ein Unikum, eine Legende beim SC Freiburg, der die Bundesliga über viele Jahre mitgeprägt hat', sagte Rose vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

'Ich freue mich, ihn noch mal zu sehen', sagte der RB-Coach: 'Ich habe ein Flasche Wein für ihn eingepackt, die er dann genießen kann, wenn er ein bisschen mehr Freizeit hat - und dann wünsche ich ihm natürlich alles Gute.' Die Mischung Streich und Freiburg sei 'einfach hervorragend' gewesen. Der 58-Jährige habe auch 'davon profitiert, bei einem Verein zu sein, der grundsätzlich auf Konstanz setzt und die Dinge genauso mitgeht, wie man das meiner Meinung nach tun sollte, in schwierigen Zeiten hinter dem Trainer steht, Abstiege auch toleriert, weil man an das glaubt, was man macht

