Trainer Karsten Heine über seine Entlassung bei Altglienicke

Seit 36 Jahren ist Karsten Heine als Trainer im Berliner und Brandenburger Fußball unterwegs. Nach zuletzt vier erfolgreichen Jahren bei Altglienicke wurde das Urgestein nun aber kürzlich entlassen. Im Interview spricht er über die Gründe und seine Zukunft.Ja, die kam schon etwas überraschend. Und ich bin darüber auch enttäuscht. Aber es ist wie es ist. Jetzt gilt es nach vorne zu gucken.

Was ich aber an dieser Stelle auch noch einmal zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass ich der VSG sehr dankbar bin, dass ich vor vier Jahren die Möglichkeit bekommen habe, dort als Trainer arbeiten zu können. Und wir haben es in dieser Zeit ja auch alle zusammen geschafft, Altglienicke zu einem Spitzenteam in der Regionalliga zu formen. Dass es jetzt so endet, habe ich mir nicht gewünscht. Aber es ist halt so.Zwölf Spiele haben Sie die VSG in dieser Saison geleitet, standen mit dem Klub im Tabellen-Mittelfeld und der Abstand nach oben war schon relativ groß. Eigentlich war der Verein mit hohen Ambitionen und namenhaften Neuzugängen in die Saison gestarte





