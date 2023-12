Trainer in Wolfsburg: Steht Kovac vor dem Aus?

„Den Schuh ziehe ich mir natürlich auch an, davor renne ich nicht weg“, sagte der 52-Jährige am Montag (zitiert via „“). „Ich gehöre genauso zur Mannschaft dazu, ich stelle sie auf, gebe die Vorgaben. Gemeinsam gewinnen und verlieren wir Spiele. Wir haben unseren Beitrag geleistet, zum Positiven wie Negativen.“-Spielen stellt sich allmählich die Frage, ob der 52-Jährige bald um seinen Job fürchten muss.

Der VfL belegt in der Tabelle lediglich Rang elf, obwohl nur Bayern, Leverkusen, Leipzig und Dortmund einen höheren Kaderwert besitzen. Einzig Union Berlin weist zwischen diesen beiden Werten eine höhere Diskrepanz auf (). Hinzu kommt die Tatsache, dass Trainer in Wolfsburg üblicherweise keine lange Halbwertszeit haben. Von den letzten acht Übungsleitern überlebte nur Kovac ist seit fast anderthalb Jahren im Amt, verspürt aktuell aber keinen besonderen Druck: „In meinem Leben habe ich allzu viel erlebt. Es gibt immer Aufs und Abs, irgendwann geht es wieder in die richtige Richtung, nämlich nach obe





