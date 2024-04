Trainer hat keine Pokébälle mehr

eher zu voll als zu leer. Doch ein Trainer schaffte es, plötzlich keine Pokébälle mehr zu haben – was vom Spiel direktIn der reddit-Community zu Pokémon GO sorgte ein Trainer jüngst für Aufmerksamkeit, als er einen Screenshot seines Spiels postete. Dort ist zu sehen, wie er einem Shiny-Mangunior begegnete. Ein seltenes Monster, das man natürlich sofort seiner Sammlung hinzufügen möchte.

In diesem Zuge entwickelte sich eine interessante Diskussion, in der es darum ging, wie man im Notfall noch Bälle bekommen könnte.

Weitere Wege sind Themen wie der Level-Aufstieg, Kumpel-Geschenke, Level-Aufstieg oder Abenteuer-Sync-Belohnungen und Promo-Codes. Die sind nur oft nicht „mal eben" umsetzbar und man läuft wie hier im Beispiel Gefahr, dass das Shiny-Pokémon flüchtet.Der Trainer aus dem Post setzte am Ende auf das Kaufen einiger Bälle.

Pokémon GO Trainer Pokébälle Shiny-Mangunior

