Trainer Frank Schmidt verletzt sich beim Sieg über den FC Bayern

Für Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hatte der sensationelle Erfolg über den FC Bayern (3:2) ein schmerzhaftes Nachspiel: Der 50-Jährige verletzte sich beim Sieg treffer von Tim Kleindienst (79.). 'Ich bin ja leider schon links gehandicapt. Dann bin ich weggerutscht und es ist hinten rechts reingefahren', sagte der Coach bei Sky. Doch die kleine Blessur nahm er gerne in Kauf. 'Das ist ein schönes Gefühl, endlich mal wieder einen Muskelfaserriss zu haben.

' Schmidt nannte die Aufholjagd seiner Mannschaft nach dem 0:2-Rückstand gegen den Rekordmeister 'unfassbar'. Sein Anteil daran war nicht gering. 'Jeder hat in der Halbzeit gedacht, das Spiel ist vorbei. Das habe ich genutzt, um die Mannschaft noch mal anzuzünden - und es hat funktioniert', sagte er. Was genau er seinen Profis in der Kabine gesagt hatte, wollte er nicht verraten. 'Das ist FSK 1

Trainer Frank Schmidt Verletzung Sieg FC Bayern Aufholjagd

