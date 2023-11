Trainer Björn Klos kehrt zu Borussia Neunkirchen zurück

Fünf Jahre war Björn Klos Trainer bei Borussia Neunkirchen. Nun muss er seiner alten Liebe wehtun – zumindest, wenn er am Samstag mit dem SV Merchweiler die Punkte bei seinem Ex-Club entführen will.Ärgert Trainer Björn Klos an diesem Samstag mit seinem neuen Club die alte Liebe? Klos, der am Mittwoch seinen 40. Geburtstag feierte, ist mit seinem SV Merchweiler um 14.30 Uhr in der Fußball-Saarlandliga bei Borussia Neunkirchen zu Gast

. Er war von Sommer 2017 bis zu seinem Wechsel nach Merchweiler im Sommer 2022 Übungsleiter bei der Borussia. Nun trifft Klos erstmals in einem Pflichtspiel auf seinen alten Club

:

