Tragödie für Mensch und Tier: Horrorstall von Rimsting

Tragödie für Mensch und Tier: Der Angeklagte mit seinen Verteidigern Harald Baumgärtl und Dr. Markus Frank im Gespräch am Amtsgericht. © Michael Weiser Am Ende waren 33 Tiere tot, elendig in ihrer eigenen Jauche verendet: Der Horrorstall von Rimsting machte weit über die Region Rosenheim hinaus Schlagzeilen. Jetzt muss sich der Landwirt vorm Amtsgericht Rosenheim verantworten. Der zweite Verhandlungstag zeigte, wie er in den Abgrund taumelte.

– Als der Alptraum über den Bildschirm flimmert, mag Leopold G. (51) nicht hinsehen. Der Mann starrt auf den Boden, ringt die Hände, macht sich unter der Tischplatte an seinem Rucksack zu schaffen.Alles, um diese Bilder nicht sehen zu müssen: Die Aufnahmen von Tieren, die bis zum Bauch in Gülle waten, von verdreckten und abgemagerten, von toten und verwesenden Tieren. Von Kälbern auch, deren Körper von der ätzenden Jauchebrühe zu matschigen Klumpen zersetzt worden ware

Horrorstall von Rimsting: Wie Bauer Leopold G. die Kontrolle verlor - Prozess am Amtsgericht Rosenheim

Horrorstall von Rimsting: Wie Bauer Leopold G. die Kontrolle verlor - Prozess am Amtsgericht Rosenheim

Horrorstall von Rimsting: Wie Bauer Leopold G. die Kontrolle verlor - Prozess am Amtsgericht Rosenheim

Tierquälerei Rimsting Söchtenau Hühner Rinder- Horror-Landwirte sorgen für Diskussion

Tierquälerei Rimsting Söchtenau Hühner Rinder- Horror-Landwirte sorgen für Diskussion

Tierquälerei Rimsting Söchtenau Hühner Rinder- Horror-Landwirte sorgen für Diskussion

