Tragisches Unglück nahe der berühmten Bastei in der Sächsischen Schweiz. Dort stürzte am Sonntag gegen 17.15 Uhr ein junger Mann (20) von der Wehlsteinaussicht, konnte wenig später nur noch tot von den Rettungskräften geborgen werden. Der 20-jährige Usbeke, der mit einer Reisegruppe unterwegs gewesen sein soll, stieg nach BILD-Informationen über das Geländer der Aussicht, rutschte dann offenbar auf dem nassen Felsen aus und fiel dann fast 60 Meter in die Tiefe. Ein Bergretter seilte sich schon kurze Zeit nach dem Sturz des Wanderers zunächst von der Aussicht ab, um die darunter liegenden Felsabsätze nach dem Verunglückten abzusuchen. Doch der Mann wurde fast zeitgleich am Fuße des Felsen unweit der Felsenbühne Rathen gefunden. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Der 20-Jährige starb aufgrund der schwersten Verletzungen noch an der Unglücksstelle

