Tragischer Unfall wird zum Mordfall - Zwei Männer festgenommen

Aus einem tragischen Unfall wird ein Mordfall – nach über einem Jahr Polizeiarbeit! Hobby-Torwart Tim V. († 20) aus Guxhagen (Hessen) war am 8. Oktober 2022 gegen 22.30 Uhr auf der Autobahn Ma-19 auf Mallorca zu Tode gefahren worden. Doch offenbar ist nicht alles, wie es scheint! Zwei Männer wurden festgenommen, die wegen Mordes angeklagt werden. Was hinter der Wende in den Ermittlungen steckt, lesen Sie mit BILDplus. Weiterlesen:

