Tragische Szenen am Watzmann: Ein Toter und zwei Verletzte nach Absturz

Am 3. April spielten sich an der Südspitze des Watzmann tragische Szenen ab. Drei junge Männer kam über einem Schneefeld ins Rutschen, konnten sich nicht mehr halten und stürzten mehrere hundert Meter über eine steile Felswand ab. Ein 20-Jähriger verlor dabei sein Leben. Die beiden 19- und 24-jährigen Begleiter überlebten den Absturz „mit verhältnismäßig geringen Verletzungen“, wie die Polizei bekannt gab.

Am Mittwoch bestieg eine dreiköpfige Gruppe aus Rheinland-Pfalz den Watzmann mit anschließender Gipfelüberschreitung. Wie die Grenzpolizeiinspektion Piding berichtet, kamen die drei Bergsteiger beim Abstieg von der Südspitze über einem Schneefeld ins Rutschen, dabei verloren alle die Kontrolle, konnten sich nicht mehr halten und stürzten über eine steile Felswand mehrere hundert Meter ab. Aufgrund des schlechten Handyempfangs konnten zwei der drei Männer erst gegen 17 Uhr nach weiterem Abstieg den Notruf absetzte

