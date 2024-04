Traditionssegler 'Gorch Fock 1' verlässt Werfthalle in Stralsund

In neuem strahlendem Anstrich präsentiert sich der Traditionssegler ' Gorch Fock 1 ' nach mehrmonatigem Aufenthalt in einer Werfthalle in Stralsund . Ganz verlässt er die Werft aber noch nicht. Nach seinem mehrmonatigen Aufenthalt in der großen Schiffbauhalle der Stralsund er Volkswerft steht der mehr als 90 Jahre alte Traditionssegler '1' wieder unter freiem Himmel.

Am Freitag verließ das ehemalige Segelschulschiff mit neuem, strahlend weißen Farbanstrich die Werfthalle, in der Schiffbauer umfangreiche Sanierungsarbeiten vorgenommen haben. Nach Angaben der Stadt soll die mehr als 80 Meter lange Dreimastbark in den kommenden Tagen per Schiffslift wieder zu Wasser gelassen und vorerst für weitere Arbeiten neben derfestgemacht werden. Wann der Segler wieder an seinen angestammten Platz im Stralsunder Stadthafen zurückkehren soll, will die Stadt kommende Woche bekannt geben. Der Transfer ist auch vom Wetter abhängig

Traditionssegler Gorch Fock 1 Werfthalle Stralsund Sanierungsarbeiten Segelschulschiff

