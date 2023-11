Toyota arbeitet am Aufbau eines Kreislaufwirtschafts-Systems für Traktionsbatterien

Toyota arbeitet am Aufbau eines Kreislaufwirtschafts-Systems für die Traktionsbatterien aus seinen Elektroautos. Dabei liegt vor der stofflichen Wiederverwertung noch eine Phase verlängerter Wiederverwendung. Wie der Autohersteller mitteilt, sollen verschiedene Maßnahmen auch auf dem Weg zur geplanten CO₂-Neutralität ab 2050 helfen. Über den Stand der Entwicklung gibt der Konzern einen kurzen Zwischenbericht als Überblick.

Ein konkreter Auslöser für einen erhöhten Recyclingbedarf sind die vor mehr als 20 Jahren eingeführten Prius-Modelle der ersten Generation, die heute das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Toyota rechnet dabei mit bis zu fünf Millionen Traktionsbatterien, alle noch mit Nickel-Metallhydrid-Zellchemie. Zu den Maßnahmen gehört die Entwicklung von Batterien, die bereits in ihrer Konstruktion Rücksicht auf eine spätere Zerlegung in ihre Bestandteile und Wiederverwertung nehmen. Sie sollen im Auto 'über die gesamte Nutzungsdauer' halte





heiseonline » / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Toyota-Aktie schließt stark: Toyota profitiert von starker Nachfrage und schwachem YenDer weltweit steigende Absatz und die Schwäche der Landeswährung Yen kommen dem japanischen Autobauer Toyota entgegen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Fernando Alonso: Sitzprobe bei Toyota in Köln!​Der Spanier Fernando Alonso hat immer gesagt, dass er sein Ziel weiter verfolge, neben dem Monaco-GP und dem Indy 500 auch in Le Mans zu siegen. Jüngster Schritt dahin: Sitzprobe bei Toyota in Köln!

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Toyota zeigt elektrischen Land Cruiser und Batterie-Pick-upToyota hat im Vorfeld der Messe Japan Mobility Show zwei weitere neue Elektroauto-Studien geteasert: einen Land Cruiser und einen Pick-up.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Dakar 2022: Toyota präsentiert den neuen Hilux T1+Der brandneue Dakar-Herausforderer von Toyota Gazoo Racing, der GR DKR Hilux T1+, wurde für die Dakar 2022 bestätigt, Nasser Al-Attiyah peilt seinen vierten Sieg beim Marathon-Klassiker in Saudi-Arabien an.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Toyota TS050 gibt im dritten Training endlich VollgasKamui Kobayashi dominierte das dritte Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps. Rebellion weiterhin mit hohem Downforce unterwegs. Porsche konnte in der GTE-Pro-Klasse mit der Bestzeit glänzen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Portugal: Toyota in Front, Rückschläge für HyundaiOtt Tänak hat die erste Hälfte der ersten Etappe der Rallye Portugal, siebter Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, als Leader beendet, auf der Kult-Prüfung «Arganil» Rückschläge für Hyundai mit Problemen bei Loeb und Sordo

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »