Toyota-Aktie schließt stark: Toyota profitiert von starker Nachfrage und schwachem Yen

Zwischen Januar und September verkaufte das Unternehmen 7,5 Millionen Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus - das sind sieben Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die Produktion in Japan schnellte um mehr als ein Viertel nach oben. Weil zugleich der Yen zum Dollar an Boden verlor, steigt der Gewinn in der Landeswährung kräftig - denn Toyota erhält für die Dollar mehr Yen.

