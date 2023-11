Toyota-Aktie dennoch fester: 1,85 Millionen RAV4 zurückgerufen

Einige 12-Volt-Ersatzbatterien hätten kleinere Abmessungen und wenn die Halteklemme nicht richtig angezogen werde, könne sich die Batterie in schnellen Kurven bewegen und einen Kurzschluss verursachen. Die Batteriehalteklemme, das Batteriefach und die Abdeckung des Pluspols müssen deshalb ausgetauscht werden. Die Kunden werden bis Ende Dezember über den Rückrufplan informiert.In Japan legte die Toyota-Aktie letztlich 1,77 Prozent auf 2.760 Yen an.

