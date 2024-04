Tourismus im Landkreis Verden verzeichnet erneuten Anstieg

Der Landkreis Verden erlebt erneut einen Anstieg im Tourismus . Besonders beliebt ist er weiterhin bei Radreisenden, die auf dem Weserrad-Weg unterwegs sind.Hatten sich viele Wirte und Hoteliers im Kreis Verden im Jahr 2022 noch eher skeptisch über die Rückkehr der Touristen gefreut, können sie nun endlich aufatmen. Denn auch im vergangenen Jahr konnte die Mittelweser-Region mit einem besseren Ergebnis als im Vorjahr abschließen, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) nun mitteilt.

Insgesamt mehr als 1.308.798 Übernachtungen zählte das Landesamt für die gesamte Region, zu der neben den Landkreisen Nienburg und Diepholz auch der Landkreis Verden zählt. Das entspricht einem Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gästeankünfte lagen bei 529.060 (2022: 483.471) und stiegen um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2022."Wir freuen uns, dass die Gästezahlen wieder steigen", freut sich Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik Gmb

Landkreis Verden Tourismus Mittelweser-Region Gästezahlen Übernachtungen

