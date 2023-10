Toto Wolff: «Rosberg und Hamilton sind Feinde»

Zu Beginn des Jahres erklärten Nico Rosberg und Lewis Hamilton unisono, dass sie sich schon so lange kennen würden und Freunde seien, dass ihr Verhältnis sicher nicht getrübt würde, auch wenn sie auf der Strecke Rivalen gegeneinander kämpften. Dass diese Aussagen inzwischen überholt sind, ist offensichtlich. Die Atmosphäre ist nicht nur getrübt, sie ist eisig.

Rosberg und Hamilton kennen sich seit Kindertagen, als sie bereits Teamkollegen und auch Gegner im Kartsport waren. Laut ihres Chefs, Toto Wolff, haben wohl beide mit der Intensität des WM-Kampfs und den dazugehörigen Gefühlen nicht gerechnet und nun zu kämpfen.

«Das Verhältnis war zu Beginn der Saison fast freundschaftlich und hat sich im Laufe der Zeit so verändert, dass beide irgendwann erkannten, dass sie Feinde sind, die um die Weltmeisterschaft kämpfen», sagte Wolff bei der BBC. «Das ist auch ein Lernprozess. Diese Jungs haben ihr gesamtes Leben darauf eingestellt, dass der Gewinn der Weltmeisterschaft oberste Priorität hat. headtopics.com

In den Kampf eingreifen möchte er aber trotzdem nicht und wiederholt, dass es bei Mercedes auch künftig keine Stallorder geben werde. Natürlich hätten beide Weltmeisterschaften – Fahrer- und Konstrukteurstitel – aber Priorität. «Es ist so intensiv und wir betreten Neuland indem wir die Jungs so fahren lassen, wie wir es tun. Da ist es klar, dass wir auch Fehler machen.

Aber genau so müsste es sein, betont Wolff. «Man kann Politiker sein oder seiner Frustration Ausdruck verleihen. Ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist, aber das ist auch egal, denn wenn wir die Meisterschaften mit den Autos verlieren, die wir haben, haben wir versagt. Wir würden zum Gespött der anderen – und das zurecht.»​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. headtopics.com

