Toto Wolff (Mercedes) vor Ungarn-GP: Fehler verboten

Der Wiener Toto Wolff, Motorsportdirektor von Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz, sieht dem Rennen mit mulmigem Gefühl entgegen: 2014 gewann hier Red Bull Racing mit Ricciardo, 2015 Sebastian Vettel im Ferrari.

Gleichzeitig eroberte Lewis Hamilton hier seinen ersten Sieg in einem Silberpfeil (2013), allerdings war das vor dem Schritt in die Turbo-Ära. Der Brite ist ein absoluter Hungaroring-Spezialist – er konnte auf der ungarischen Bahn auch 2007, 2009 und 2012 triumphieren.

Toto Wolff sagt: «In Budapest hatten wir in den vergangenen beiden Jahren nicht gerade viel Glück. Ausserdem spielt sie den Stärken unserer Gegner in die Karten. Der Red Bull funktioniert zum Beispiel sehr gut auf Strecken, auf denen ein hoher Luftwiderstand kein so grosser Nachteil wie auf anderen Streckentypen ist. Deshalb sind sie im Nassen und auf langsamen Strecken wie dem Hungaroring eine echte Gefahr.

«So langsam beginnt auch die Zeit, in der einige grosse Entscheidungen getroffen werden müssen – das verkompliziert die Lage zusätzlich. Jede Woche müssen wir analysieren, wie viele Ressourcen wir in Richtung des 2017er Projekts verschieben wollen. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Einige Teams stoppten ihre Weiterentwicklung für 2016 sehr früh, vielleicht schon im Februar, sobald das aktuelle Auto das erste Mal auf die Strecke ging.

Technikchef Paddy Lowe meint zur Herausforderung Hungaroring: «Seit 2009 die Formel-1-Sommerpause eingeführt wurde, war Ungarn traditionell das letzte Rennen davor. In diesem Jahr füllt Deutschland diese Position aus. Entsprechend fühlt es sich seltsam an, nach Budapest zu reisen, ohne sich auf eine verdiente Pause danach vorzubereiten.»

