Toto Wolff (Mercedes): «Der Crash ist inakzeptabel!»

Auch Rosberg musste einen längeren ersten Stopp einlegen, um sein Auto reparieren zu lassen. Das kostete ihm schliesslich den Sieg. Entsprechend dicke Luft herrschte nach dem Rennen in der Mercedes-Box. Motorsport-Direktor Toto Wolff erklärte sichtlich sauer: «Das ist inakzeptabel. Wenn unserer Fahrer schon in Runde 2 zusammenrattern, dann ist das unglaublich. So etwas darf nicht passieren.

Der 42-jährige Wiener gesteht: «Die Emotionen kochen nun hoch, das wollen wir eigentlich nicht. Wir haben die klare Vorgabe, dass man sich nicht ins Auto fährt, und schon gar nicht so früh im Grand Prix. Diese eine Regel wurde verletzt, und das ist nicht gut. Ich möchte aber gleich nach dem Rennen nicht über die Schuldfrage sprechen. Aber das ganze Rennen war keine Glanzleistung.

Dass Rosberg, der sich auf den zweiten Platz zurück kämpfte, von den GP-Zuschauern bei der Podestzeremonie ausgebuht wurde, sorgt für zusätzlichen Unmut: «Das kann man natürlich nicht unterstützen und das ist auch nicht fair», erklärt Wolff.

Der Mercedes-Vorstandsvorsitzende und dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda fand nach dem Rennen auch klare Worte: «Es ist inakzeptabel, wenn der Nico dem Lewis in der zweiten Runde hineinfährt. Wenn die bis zum Schluss kämpfen und dieser Unfall passiert in der letzten Runde, dann kann man darüber diskutieren. Aber so nicht. Der Nico hat noch nicht einmal das Rennen gewinnen können, und Lewis hat gar keine Punkte. Das ist inakzeptabel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Mercedes-Sportchef Toto Wolff über die DTM-Saison und die Zukunft von Lucas AuerMercedes-Sportchef Toto Wolff äußert sich zur aktuellen DTM-Saison und zur Zukunft von Lucas Auer. Er zeigt sich überrascht von dem Duell zwischen BMW und Mercedes und dem Rückstand von Audi. Wolff erklärt, dass Audi im Vorjahr einen Aero-Vorteil hatte, der nun durch eine Reglementänderung weggefallen ist. Zur Zukunft von Lucas Auer sagt er, dass er immer im Blickfeld von Mercedes ist, aber es noch zu früh ist, über 2019 zu spekulieren. Auf die Frage nach einer möglichen Teilnahme von Auer an der Formel E antwortet Wolff, dass alle aktuellen DTM-Fahrer in Frage kommen. Auch Gary Paffett, der momentan sehr gut drauf ist, steht ganz oben auf der Liste.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Toto Wolff (Mercedes): «Guter Schritt nach vorne»​Starker zweiter Platz von Lewis Hamilton beim Grossen Preis von Mexiko. Sein Mercedes-Teamchef Toto Wolff findet: «Wir haben einen guten Schritt nach vorne getan, aber dass Auto bleibt schwierig.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Toto Wolff (Mercedes): «2018 die schwierigste Saison»​Mercedes-Benz hat zum fünften Mal in Folge den Konstrukteurs-Pokal gewonnen. Nur Ferrari gelangen mehr Titelgewinne in Serie. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «2018 war die schwierigste Saison.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Toto Wolff: «Daran muss Valtteri Bottas arbeiten»​Valtteri Bottas hat in Monza Platz 2 errungen. An Leader Charles Leclerc (Ferrari) biss sich der Finne die Zähne aus. Das führt zu Kritik von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der eine Schwäche von Bottas verrät.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Was kann die F1 von der MotoGP lernen, Toto Wolff?Die Formel 1 kann von der MotoGP lernen – diese Meinung vertreten nicht wenige Experten. Auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Mercedes-Benz-Aktie: Batterie-Engpass führt bei Mercedes-Benz offenbar zu Umsatz- und GewinneinbußenMercedes-Benz drohen einem Pressebericht zufolge wegen des anhaltenden Engpasses bei 48-Volt-Batterien Umsatz- und Gewinneinbußen in diesem Jahr.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕