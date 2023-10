Toto Wolff: In Austin 'wahrscheinlich' noch viele weitere Autos illegal

Toto Wolff gesteht, dass die Disqualifikation von Lewis Hamilton in Austin nicht aus dem Nichts kam - Was der neue Mercedes-Unterboden für eine Rolle spielteerklärt der Teamchef:"Das Problem mit den Sprintrennen ist, dass das Auto ins Parc ferme geht und man es nicht mehr anpassen kann. Am Samstag dachten wir schon, dass es am Limit sein könnte - aber vielleicht mit ein bisschen Luft.

"Aber wir hatten einen neuen Unterboden und mehr Abtrieb. Im Sprintrennen sind wir wahrscheinlich auch nicht so viele Runden ohne DRS gefahren, wodurch der Unterboden noch mehr aufgesetzt hat. Es hat nicht gepasst", gesteht der Österreicher.zumindest nach dem Sprint bereits erste Anzeichen dafür sah, dass man ein Problem haben konnte.

Diesen Weg wählten am Sonntag Haas und Aston Martin. Doch Wolff erklärt, dass die Fälle nicht vergleichbar seien."Die Autos, die aus dem Parc ferme , waren entweder viel zu steif oder sie wollten wie bei Aston Martin das komplette Set-up umbauen", betont er.Mercedes-Technikchef James Allison spricht über das Formel-1-Rennen in Austin und klärt dabei unter anderem auf, wie es zur Disqualifikation von Lewis Hamilton kommen konnte. headtopics.com

Auch rückblickend würde er also wieder die gleiche Entscheidung treffen und beide Autos nicht aus dem Parc ferme holen. Ebenfalls spannend: Wolff teilt die Einschätzung von Hamilton,"Ja, dieses Feedback haben wir von den anderen Teams bekommen. Die Fahrer sprechen natürlich miteinander, und auch auf einem Managementlevel . Ich denke, dass sehr, sehr viele Teams wahrscheinlich unter den neun Millimetern lagen", so Wolff.

Disqualifiziert wurden diese aber nicht - weil sie schlicht nicht untersucht wurden. Nur bei vier der 20 Boliden wurde am Sonntag der Unterboden gecheckt. Das Problem sei übrigens"absolut spezifisch" gewesen, so Wolff,"auch wegen des Sprint-Wochenendes."Mit anderen Worten: In Mexiko an diesem Wochenende sollte sich der Fall"jetzt, wo wir die Daten haben," nicht wiederholen. headtopics.com

