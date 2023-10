Toto Wolff: «Hamilton und Bottas, da ist kein Stress»

Die Medienrunde mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff beginnt mit einer witzigen Bemerkung des Wieners: «Ich habe eben eine SMS von Nico Rosberg erhalten, er hat geschrieben – tolle Fahrerpaarung!»

Valtteri Bottas hat hier in Bahrain seine erste Pole-Position errungen, aus der ersten Startreihe geht auch Lewis Hamilton ins Rennen. Eine ideale Ausgangslage für ein prima Ergebnis der Weltmeister. Toto Wolff sagt: «Das fühlt sich toll an, weil wir mit Ferrari einen echten Gegner haben, das macht die Erfolge süsser. Valtteri hat nun seine erste Pole geholt, und ich bin schon sehr beeindruckt, wie gut er sich von seinem Rückschlag in China erholt hat. Wir dürfen nicht vergessen: Das ist erst sein drittes Wochenende bei uns, und er fährt dabei gegen den besten Fahrer der Welt.

«Für uns als Team ist es elementar, dass sich die Fahrer anstacheln, und das haben wir nun wieder wie früher. Was mich aber besonders freut: Da ist zwischen den Piloten eine ganz andere Dynamik als zuvor. Nico Rosberg und Lewis Hamilton kannten sich so lange, da gab es viel Gepäck herumzuschleppen, Einiges davon kannten wir, Anderes ist verborgen geblieben. Das wurde zum Teil sehr intensiv und kontrovers. Ich würde es so sagen – der Stress ist weg. headtopics.com

«Es war bei den Szenen nach dem Qualifying zu spüren, dass sich Lewis echt für Valtteri freut. Und auch mit Sebastian Vettel herrscht eine Stimmung von echtem Sportsgeist. Mir kommen dabei Roger Federer und Rafael Nadal in den Sinn, die auf dem Platz um jeden Punkt kämpfen, die sich aber als Sportsleute respektieren und schätzen.»

«Ich hatte schon erwartet, dass Valtteri den Dreher von China rasch abhaken würde. Er ist einfach so. Ich habe ihn gefragt, wie er sich nach dem Rennen gefühlt habe. Er meinte, am Abend nach dem Grand Prix von Shanghai nicht so gut, und am Morgen darauf habe es noch immer wehgetan, aber schon am Montagnachmittag sei es besser geworden. Ein guter Fahrer muss so was zur Seite legen können. headtopics.com

