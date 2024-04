Totale Sonnenfinsternis: Wo sie zu sehen ist

Millionen Menschen können bald ein besonderes astronomisches Ereignis bewundern: eine totale Sonnenfinsternis . Partys sind geplant, Hotels ausgebucht, viele Kinder haben schulfrei. Wo sie zu sehen ist.Wie sieht das für Mittel- und Nordamerika aus - und wie für Deutschland?am Himmel bewundern. Zumindest bei gutem Wetter. Von Europa aus kann das astronomische Spektakel nicht beobachtet werden.

Lediglich am westlichen Rand des Kontinents - in Teilen Portugals, Spaniens, Irlands und Großbritanniens sowie in Island - ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Ein Überblick: „Eine totale Sonnenfinsternis kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt“, heißt es von der US-Raumfahrtbehörde Nasa. „Der Himmel verdunkelt sich, als wäre es Morgengrauen oder Abenddämmerung.“ Die Nasa nennt es auch ein „kosmisches Meisterwerk“. „Sonnenfinsternisse haben eine ganz besondere Kraft“, sagte Nasa-Chef Bill Nelson bei einer Pressekonferen

