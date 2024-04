Am 8. April findet ein spektakuläres Schauspiel statt: Eine totale Sonnenfinsternis trifft auf erhöhte Sonnenaktivität . Forschende sind elektrisiert. Die magnetischen Pole der Sonne wechseln alle elf Jahre, was zu einem elfjährigen Zyklus der Sonnenaktivität führt. Derzeit erreicht die Sonnenaktivität ihren Höhepunkt und kann die totale Sonnenfinsternis am 8. April dynamischer gestalten.

Für Beobachter bietet dies die einzigartige Chance, die Sonne in einem Zustand zu sehen, der nur einmal alle elf Jahre auftritt. Die Kombination aus der totalen Finsternis und der erhöhten Sonnenaktivität verspricht ein spektakuläres Schauspiel. Ohne eine spezielle Sonnenfinsternis-Brille sollte man auf gar keinen Fall in die Sonne schauen – schwere Augenschäden und dauerhafte Erblindung können die Folgen sein. (Archivbild) © imago/Ralph Peter

Sonnenfinsternis Sonnenaktivität Forschung Beobachter Schauspiel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spektakuläres Schauspiel: Totale Sonnenfinsternis trifft auf erhöhte SonnenaktivitätAm 8. April findet ein spektakuläres Schauspiel statt: Eine totale Sonnenfinsternis trifft auf erhöhte Sonnenaktivität. Forschende sind elektrisiert. Die Kombination aus der totalen Finsternis und der erhöhten Sonnenaktivität verspricht ein spektakuläres Schauspiel.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Totale Sonnenfinsternis trifft auf erhöhte SonnenaktivitätAm 8. April findet ein spektakuläres Schauspiel statt: Eine totale Sonnenfinsternis trifft auf erhöhte Sonnenaktivität. Forschende sind elektrisiert. Die Kombination aus der totalen Finsternis und der erhöhten Sonnenaktivität verspricht ein spektakuläres Schauspiel.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Die Faszination einer SonnenfinsternisEin ernsthafter Sonnenfinsternis-Liebhaber erzählt von der Intensität und Ehrfurcht, die eine totale Sonnenfinsternis hervorruft.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Totale Sonnenfinsternis in AmerikaAm Montag, dem 8. April, können Millionen Menschen in Mittel- und Nordamerika – von Mexiko bis Kanada – eine totale Sonnenfinsternis am Himmel beobachten, kurz SoFi genannt. Von Deutschland aus ist das Spektakel nicht zu sehen. Lediglich am westlichen Rand Europas – in Teilen Portugals, Spaniens, Irlands und Großbritanniens sowie in Island – wird der Ob es so kommt, lässt sich hierzulande im Livestream oder – noch etwas eindrucksvoller – in einem Planetarium verfolgen.. Vögel verstummen zwischenzeitlich und wer im Totalitätspfad steht – auch »Pfad der Finsternis« genannt – kann bei klarem Himmel etwas sehen, das sonst verborgen bleibt: den äußeren Teil der Sonnenatmosphäre, die Korona, die sonst vom hellen Licht der Sonnen überstrahlt wird

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Totale Sonnenfinsternis: Fachleute warnen vor Billig-Einkauf im Internet – „Sie haben nur ein Paar Augen“Sonnenfinsternisse sind seltene und beeindruckende Ereignisse. Deutschland hat in den kommenden Jahren einige partielle Finsternisse zu erwarten.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Totale Sonnenfinsternis in wenigen Tagen: Forscher sagen außergewöhnliche Kombination vorausSonnenfinsternisse sind seltene und beeindruckende Ereignisse. Deutschland hat in den kommenden Jahren einige partielle Finsternisse zu erwarten.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »