Am 8. April findet ein spektakuläres Schauspiel statt: Eine totale Sonnenfinsternis trifft auf erhöhte Sonnenaktivität . Forschende sind elektrisiert. Die magnetischen Pole der Sonne wechseln alle elf Jahre, was zu einem elfjährigen Zyklus der Sonnenaktivität führt. Derzeit erreicht die Sonnenaktivität ihren Höhepunkt und kann die totale Sonnenfinsternis am 8. April dynamischer gestalten.

Für Beobachter bietet dies die einzigartige Chance, die Sonne in einem Zustand zu sehen, der nur einmal alle elf Jahre auftritt. Die Kombination aus der totalen Finsternis und der erhöhten Sonnenaktivität verspricht ein spektakuläres Schauspiel. Ohne eine spezielle Sonnenfinsternis-Brille sollte man auf gar keinen Fall in die Sonne schauen – schwere Augenschäden und dauerhafte Erblindung können die Folgen sein. (Archivbild) © imago/Ralph Peter

