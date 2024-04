Totale Sonnenfinsternis in den USA

Am Montag wird der Mond die Sonne auf einer Bahn quer durch die Osthälfte der USA komplett verdunkeln. Die sogenannte „Zone der Totalität“ ist ein 185 Kilometer breiter Streifen, der von Texas bis nach Maine rund 3500 Kilometer durch 15 US-Bundesstaaten verläuft. Das Ereignis wurde bombastisch „The Great American Eclipse“ getauft. Ab Sonntag sind zig Millionen Amerikaner auf Achse, um das seltene Naturschauspiel zu erleben. Die letzte totale Sonnenfinsternis gab es in den USA 2017.

Die nächste kommt erst 2044. Auf dem Veterans Memorial Park in Dripping Springs, Texas, zeigt ein Plakat an, wann die Sonnenfinsternis-Party stattfindet. Neben dem erwarteten Massenandrang gibt es auch Kurioses: Im US-Bundesstaat New York etwa haben sechs Insassen der Haftanstalt „Woodbourne Correctional Facility“ geklagt. Die Knackis wollen ebenfalls die Sonnenfinsternis sehen – doch die Knast-Verwaltung hatte zunächst wegen der vorübergehenden Finsternis einen „Lockdown“ angeordnet

