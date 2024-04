Totale Sonnenfinsternis im April

Millionen Menschen können im April eine totale Sonnenfinsternis live beobachten. Auch in Deutschland ist das möglich. Diese können vor allem Millionen Menschen in Nord- und Mittelamerika bestaunen – doch auch in Deutschland ist das möglich. Ein Nasa -Mitarbeiter erklärte im Vorfeld:Bei einer totalen Sonnenfinsternis zieht der Mond zwischen die Sonne und die Erde. Aus Sicht der Erde wird die Sonne dadurch für eine kurze Zeit verdeckt.

„Der Himmel verdunkelt sich, als wäre es Morgengrauen oder Abenddämmerung“, schreibt die US-Raumfahrtbehörde. Das Ereignis begeistert weltweit so viele Menschen, dass Partys geplant und Hotels in den entsprechenden Gegenden ausgebucht sind: „Sie bewegen die Menschen und lassen sie einen tiefen Respekt für das Universum erfahren“, so die Nasa. Am 8. April kommt es über Nord- und Mittelamerika zu einer totalen Sonnenfinsternis – auch in Deutschland kann sie beobachtet werde

