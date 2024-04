Torwartfehler kostet Saarbrücken das Spiel gegen Kaiserslautern

Welch bitterer Fehler im größten Spiel seiner Karriere: Saarbrückens Torhüter Tim Schreiber lässt den Ball zum 0:1 gegen den FCK durchflutschen - und ist anschließend untröstlich. Mit feuchten Augen entschuldigt er sich bei seiner Mannschaft. Lautern-Trainer Funkel freut sich über einen speziellen Matchplan. Tim Schreiber war untröstlich. Sein kapitaler Fehler im Halbfinale des DFB-Pokals war dem Torhüter von Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken selbst ein Rätsel.

"Im Training hältst du von zehn Bällen zehn. Das kannst du nicht erklären", sagte Schreiber nach dem 0:2 (0:0) gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern mit feuchten Augen in der ARD.Sein Patzer war der Anfang vom Ende des Saarbrücker Pokalmärchens. Schreiber ließ einen harmlosen Kopfball von Marlon Ritter zur Führung der Gäste durch Hände und Beine rutschen (53.). Saarbrücken wehrte sich zwar noch, aber vor dem FCK-Tor wollte nichts gelingen. "Das hat das Spiel entschiede

