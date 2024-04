Tornado hinterlässt Verwüstung in Bayern

Ein Tornado hinterließ in den bayerischen Landkreisen Neumarkt und Neustadt an der Waldnaab eine Spur der Verwüstung . Zehn beschädigte Wohnhäuser und 20 zerstörte Nebengebäude – eines davon sogar komplett eingestürzt – sind die Folge einer Windhose in den Berching er Gemeindeteilen Wackersberg und Holnstein. Ein Hausdach und eine ausgebaute Badewanne flogen hunderte Meter weit. „Ich habe ein Eternitdach droben gehabt, das ist ein paar hundert Meter geschleudert.

Es ist zu meinem Sohn, der ist fünf Häuser weiter weg wohnt, ist in die Fassade reingefallen." Und weiter: „Nein, so was habe ich noch nicht erlebt. Ich habe eine Badewanne heraus gebaut, weil ich das Bad umbaue, die flog bis zum Fußballplatz runter, der ist ein paar hundert Meter weg", sagt Hausbesitzer Michael Köbl. saugten die Wolken auf", sagt Feuerwehrkommandant Bernhard Eckert. ►Chaos auch im südlichen Teil der Oberpfalz in der Gemeinde Berching (Landkreis Neumarkt

Tornado Bayern Verwüstung Gebäudeschäden Oberpfalz Berching

