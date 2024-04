Torjäger Harry Kane blickt dem Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Arsenal mit Zuversicht entgegen

Torjäger Harry Kane blickt dem Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Arsenal mit viel Zuversicht entgegen. 'Wir haben eine große Möglichkeit vor heimischer Kulisse und wollen die Saison am Leben erhalten', sagte der 30-Jährige am Dienstag in der Allianz Arena. Er blickte dem Spiel am Mittwoch als einem 'großartigen Moment' entgegen.

' 32 Tore erzielte Kane in der Bundesliga, in der er die 41-Tore-Rekordsaison von Robert Lewandowski jagt. In der Champions League führt er die Torschützenliste vor den Viertelfinal-Rückspielen mit sieben Toren vor Antoine Griezmann, Erling Haaland und Kylian Mbappe an. 'Ich persönlich will der Mannschaft helfen und Tore schießen', sagte Kane. Natürlich habe er eine Geschichte in Spielen gegen Arsenal, aber er wolle vor allem der Mannschaft helfen.

