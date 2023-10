Topic: Erfolgreicher deutscher Musikproduzent und DJ

Tobias Topic ist in der Electronic Dance Music weltweit unter seinem Alias Topic erfolgreich – als Produzent und als DJ auf den großen Festivalbühnen.so gut wie aufgelöst. Im Keller seines Elternhauses im Stadtteil Wald hat er unzählige Stunden verbracht, um seine Karriere als Musikproduzent voranzutreiben. Am Mischpult entstanden sind hier zahlreiche erfolgreiche Songs, die von Festivals, aus den Charts und vor allem aus dem Radio nicht mehr wegzudenken sind.

Topic lacht bei der Vorstellung, dass er dem Künstler-Klischee folgend ein Loft oder eines der Wolkenkratzer-Appartements in Dubai bezogen haben könnte. „Aus Solingen kommend ist man ja quasi keine Großstadt gewohnt, also habe ich mir etwas außerhalb der Stadt gesucht. Jetzt wohne ich in einer Reihenhaus-Siedlung.“ Und immer wenn sein prall gefüllter Terminplan drei, vier freie Tage vorsieht, versucht er, an den Persischen Golf zurückzufliegen.

„Bis dahin habe ich gefühlt irgendwie nur ein bisschen Musik am Laptop gemacht“, auch wenn Topic zu diesem Zeitpunkt bereits sein Debütalbum „Miles“ mit Chartplatzierungen in Deutschland und Österreich veröffentlicht hatte. Bis heute ist der Solinger seinem damaligen Musiklehrer für das Projekt dankbar, sich in der zehnten Klasse ein halbes Jahr lang im Unterricht mit einer Software beschäftigen zu müssen. „Am Ende des Halbjahres sollte ein Song stehen. headtopics.com

Topic gibt offen zu, dass er nie DJ werden wollten. Inzwischen aber reißt in die Stimmung mit – so wie hier beim „Smag Sundance Festival“ am Essener Baldeneysee im Juli 2022 –, wenn das Publikum zu seinen Songs abfeiert.„Ich wollte nie DJ werden – ich wollte nie auf die Bühne“. Tobias Topic wollte eigentlich nur Musik produzieren.

Vom ersten Auflegen im kleineren Rahmen bis zu Events vor Zehntausenden Besuchern wie dem „Untold Festival“ in Cluj-Napoca (Rumänien) oder dem „Amsterdam Music Festival“ der Johann-Cruiff-Arena in den Niederlanden hat es rund fünf Jahre gedauert. „Diese Kulissen sind schon extrem. Und es ist fantastisch, jedes Mal zu erleben, dass die Leute überall auf der Welt deine Songs kennen.“ headtopics.com

M-Sport: Erfolgreicher Test mit Hybrid-Auto in BarcelonaDer Sohn von Malcolm Wilson, Eigner von M-Sport, zeigt sich zufrieden mit der Performance des Hybrid-Autos nach einem Test in Barcelona. Das Team hat viel gelernt und freut sich auf das nächste Jahr. Der Testträger lässt jedoch keine eindeutigen Schlüsse auf das Modell für 2022 zu. Weiterlesen ⮕

Elversberg: Erfolgreicher Aufstieg in die 3. LigaElversberg hat sich erfolgreich in die 3. Liga aufgestiegen und ist aktuell ungeschlagen auf Platz sieben in der Bundesliga. Weiterlesen ⮕

Ferrari: Erfolgreicher Physiker leitet SportwagenikoneBenedetto Vigna, ein promovierter Physiker, führt erfolgreich die Sportwagenikone Ferrari. Trotz der globalen Luxussektor-Krise erzielt das Unternehmen steigende Gewinne und plant die Einführung seines ersten Elektroflitzers im Jahr 2025. Weiterlesen ⮕

Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung in WarburgVier junge Menschen werden für ihren erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in Warburg geehrt. Weiterlesen ⮕

Sauber C34: Erfolgreicher erster Testtag in BarcelonaDer Schweizer Rennstall Sauber hat einen erfolgreichen ersten Testtag in Barcelona absolviert. Marcus Ericsson und Felipe Nasr erzielten gute Zeiten und konnten viele Runden fahren. Weiterlesen ⮕

Sinnfindung im Arbeitsleben: Wie man zufriedener und erfolgreicher wirdNicole Brandes coacht Führungskräfte und High Potenzials, um deren wirkliche Bestimmung zu finden und ungeahnte Potenziale freizusetzen. Sie spricht über die Bedeutung der Sinnfindung im eigenen Job und die Auswirkungen auf Motivation und Lebensqualität. Weiterlesen ⮕